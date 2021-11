Maxwell was ‘aanwezig bij seksuele handelingen Epstein’: ‘Ze stelde de meisjes op hun gemak’

Haar advocaten menen dat Ghislaine Maxwell (58) onterecht als ‘zondebok’ en ‘richtpunt voor woede’ wordt gebruikt nu Epstein na zijn dood zelf niet meer vervolgd kan worden. ,,Al sinds Eva ervan werd beschuldigd dat ze Adam verleidde met de appel, krijgen vrouwen de schuld van het slechte gedrag van mannen,” sprak Maxwells advocaat Bobbi Sternheim. ,,Ghislaine Maxwell staat terecht voor haar relatie met Jeffrey Epstein.”

Maar volgens justitie speelde ze een ‘essentiele’ rol in het misbruik door wijlen Epstein, schatrijk zakenman en vriend van de rijken en machtigen der aarde. Hij werd in 2019 dood gevonden in zijn cel en kwam om het leven door zelfdoding, concludeerden forensisch experts. De zaak tegen Maxwell draait nu om vier minderjarige meisjes die in de jaren negentig door haar bij Epstein afgeleverd zouden zijn voor seks.

Vrouw des huizes

,,Ze was er vanaf het begin bij. De beklaagde en Epstein lokten hun slachtoffers met een belofte van een mooie toekomst, alleen om hen seksueel uit te buiten”, zei aanklager Lisa Pomerantz op de eerste procesdag. Maxwell kende volgens haar elk detail van Epsteins leven, en gold als ‘vrouw des huizes’, ook toen ze geen romantische relaties meer met hem had.

De aanklager noemde Maxwell en Epstein ‘partners in crime’, en beschreef hoe Maxwell soms aanwezig was bij seksuele handelingen. ,,Ze stelde de meisjes op hun gemak en zorgde ervoor dat ze zich veilig voelden, zodat ze misbruikt konden worden door een man van middelbare leeftijd.”

In de jaren negentig ronselden Maxwell en Epstein nog zelf meisjes, volgens justitie. Na het jaar 2000, zei de aanklager, hadden ze een ‘piramidesysteem van misbruik’ bedacht waarin ze hun slachtoffers vroegen andere jonge meisjes te rekruteren.

Rechterhand

Maxwell wordt gesteund door haar familie - haar zus Isabel was in de rechtszaal. Familieleden zetten Maxwell neer als slachtoffer van de manipulatie van Epstein, in plaats van rechterhand. ,,Epstein was duidelijk een meesterlijk manipulator die veel levens heeft verwoest en dat nog lang na zijn dood doet”, zei broer Ian Maxwell deze week tegen de krant New York Post.

Het worden zware weken voor de twaalf Amerikaanse burgers die als juryleden moeten oordelen over de schuld van Maxwell, waarschuwde aanklager Lisa Pomerantz in de rechtbank in New York. Ze moeten mogelijk schokkend bewijsmateriaal bekijken, waaronder foto’s en objecten uit de woning van Epstein. ,,Ik weet dat dat moeilijk is om te horen, maar dit zijn de feiten in de zaak,” zei de aanklager. ,,Dit is wat met deze kinderen is gebeurd.”

Piloot

De eerste getuige die aan het woord komt is piloot Larry Visoki, die voor Epstein diens privévliegtuig vloog. Of Maxwell zelf ook een verklaring aflegt is nog onduidelijk. Bronnen die dichtbij haar zouden staan verklaarden tegenover de Britse tabloid Daily Mail dat ze bereid zou zijn dat te doen als het nodig is. Meestal laten verdachten in zaken over seksueel misbruik hun advocaten het woord doen.