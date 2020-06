Mayweather neemt kosten voor begrafenis George Floyd op zich

De dood van Floyd leidt al dagenlang tot vaak gewelddadige protesten in de Verenigde Staten en ook in de sportwereld heerst grote verontwaardiging over het incident. Diverse grootheden, onder wie Lewis Hamilton en Michael Jordan, hebben zich uitgesproken tegen het politiegeweld en discriminatie. De agent, Derek Chauvin is inmiddels ontslagen en wordt verdacht van doodslag.

De voormalig vijfvoudig wereldkampioen heeft contact gehad met de familie van Floyd, volgens Leonard Ellerbe, CEO van Mayweather Promotions. De familie heeft het aanbod van Mayweather inmiddels geaccepteerd. De voormalig bokser betaalt niet alleen voor de begrafenis op 9 juni in Houston, maar ook voor diensten die in andere steden zullen plaatsvinden. Ellerbe zei tegen ESPN dat de bokser zelf niet wil praten over zijn gebaar. ,,Dus hij zal wel boos op me zijn als ik het zeg, maar hij betaalt de begrafenis. Floyd heeft de afgelopen 20 jaar vaker dit soort gestes gemaakt.”

Het is inderdaad niet de eerste keer dat Mayweather geld bijdraagt voor een begrafenis. In 2011 betaalde de oud-bokser voor de begrafenis van bokser Genaro Hernandez, die hij jaren eerder had verslagen om zijn eerste wereldtitel te winnen.

Woods

Golficoon Tiger Woods voegde zich ook bij de sportberoemheden, die reageerden op de dood van Floyd en de protesten. Hij riep op Twitter op tot vreedzame demonstraties. ,,We kunnen ons standpunt duidelijk maken zonder de buurten waarin we wonen af ​​te branden”, schreef de 44-jarige prof, goed voor 82 toernooizeges. Hij veroordeelde het politiegeweld. ,,Ik heb altijd het grootste respect gehad voor wetshandhavers. Ze zijn getraind om te weten hoe, wanneer en waar ze geweld moeten gebruiken. Maar deze schokkende tragedie maakt duidelijk dat de grens is overschreden”, aldus Woods.

De Japanse tennisster Naomi Osaka, tweevoudig Grand Slam-winnares, liet eveneens van zich horen. Opvallend, want Osaka gebruikt haar social media vrijwel nooit voor maatschappijkritische statements. ,,Er komt een tijd dat stilte verraad is”, postte ze op Twitter, en ,,omdat het jou niet overkomt, wil niet zeggen dat het niet gebeurt.”