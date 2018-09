Mede-oprichter Jefferson Airplane Marty Balin overleden

Marty Balin, de mede-oprichter, zanger en gitarist van de band Jefferson Airplane, is op 76-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Balin richtte Jefferson Airplane op in 1965. De band werd vooral bekend door grote optredens tijdens festivals als Woodstock en het Monterey Pop Festival. De bekendste hits van de band zijn White Rabbit en Somebody to love.

In 1971 verliet Balin de band, die in 1972 stopte. In 1975 voegde Balin zich bij een doorstart van een aantal bandleden: Jefferson Starship. Met deze band heeft Balin meer commerciële successen geboekt dan met zijn eerste band.

Bij Jefferson Starship was Balin de enige zanger. Miracles is een van de bekendste nummers van de tweede band.

In 1996 werd Balin opgenomen in de Rock 'n Roll Hall of Fame. In 2016 kreeg hij met Jefferson Airplane een Grammy voor alles wat de groep had bereikt.