Medebedenker en stemacteur Rick and Morty ontslagen na aanklacht

Justin Roiland, die de Amerikaanse animatieserie Rick and Morty mede heeft bedacht en ingesproken, mag niet langer meewerken aan de show vanwege een aantijging van huiselijk geweld. De 42-jarige stemacteur zou zich daar in 2020 mogelijk schuldig aan hebben gemaakt tegenover iemand met wie hij destijds datete en samenwoonde. Het kanaal Adult Swim heeft daarom besloten de banden met hem te breken.

‘Adult Swim heeft de samenwerking met Justin Roiland beëindigd’, luidt een verklaring van het televisiekanaal dat de serie uitzond. De serie gaat nu verder zonder Roiland, die de hoofdpersonages Rick en Morty en wat kleinere personages insprak. Dan Harmon, de andere bedenker en stemacteur van de sciencefictionserie over een uitvinder en zijn kleinzoon, gaat wel door. The Hollywood Reporter meldt dat Adult Swim op zoek is naar een vervanger voor Roiland.

‘Ik ben onschuldig’

De stemacteur zou de vrouw met wie hij destijds samenwoonde lichamelijk letsel hebben toegebracht en onder meer hebben bedreigd, bleek twee weken geleden. Roiland zegt zelf onschuldig te zijn en is in afwachting van het proces.

Roiland moet op 27 april voor de rechter verschijnen voor een regiezitting, meldt The Guardian, maar een procesdatum is nog niet vastgesteld. De advocaat van Roiland liet eerder deze maand in een verklaring weten: ‘Niet alleen is Justin onschuldig, maar we hebben ook al het vertrouwen dat deze zaak zal worden geseponeerd zodra het kantoor van de officier van justitie het bewijsmateriaal goed heeft beoordeeld.’

Adult Swim zou in 2018 nog zeventig afleveringen van de serie hebben besteld, schrijft The Guardian, wat de serie tot in elk geval tien seizoenen brengt. Het zesde seizoen kwam afgelopen september uit.

Rick and Morty was tot de zomer van 2022 op Netflix in Nederland te zien. De serie is in ons land nog te zien op HBO Max.