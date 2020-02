Mediarelletje, prima. Maar niet tijdens Heel Holland Bakt

Anouk mag dan thuis de glazen taartstolp op de schoorsteen hebben staan, het programma Heel Holland Bakt is zelf de grootste winnaar van het afgelopen seizoen. Na alle ophef en gekrakeel vorig jaar rond deelneemster Maroeska, was deze editie weer als vanouds: gewoon gezellig en ongecompliceerd. Met stress over slappe vullingen, slecht gebakken sloffendeeg en bonbons die niet uit de vorm wilden in plaats van allerhande twitterstormen en misplaatste beschuldigingen over vals spel. En zo hoort het ook.



Ik ben heus niet vies van een mediarelletje meer of minder, maar alsjeblieft niet rond Heel Holland Bakt. Laat ze elkaar in The Voice maar voor rotte vis uitmaken – de bakshow van Omroep Max heeft dat helemaal niet nodig. Zie de kijkcijfers die ook dit jaar weer de pan uitrezen. Sterker nog, ik denk juist dat het lieve karakter van de show een van de redenen is waarom zoveel mensen HHB kijken. Het zondagse uurtje heeft hetzelfde effect als een retourtje Terschelling: je krijgt weer even een glimp van het ideale Nederland.