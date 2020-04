Meer dan 1,6 miljoen kijkers voor ingekorte The Voice Kids

Vorige week maakte RTL bekend The Voice Kids op te rekken, zodat de livefinale kan worden uitgesteld. Die stond gepland op 1 mei, maar zal nu plaatsvinden in de eerste week van juni. ,,We hopen een te gekke finale neer te zetten, waarbij we de veiligheid van alle betrokkenen kunnen garanderen. Uiteraard houden we continu de richtlijnen vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten”, laat een woordvoerder van de zender weten.



Het lijkt voor de kijkcijfers overigens niets uit te maken dat de talentenjacht gisteravond al om 20 uur van start ging en om half tien was afgelopen. Meer dan 1,6 miljoen mensen stemden op het programma af.