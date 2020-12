Meer dan 100 theaterartiesten zingen kerstsong

Allard Blom schreef de tekst, Sam Verhoeven de muziek. Het arrangement werd gemaakt door Diederick Ensink. Initiatiefnemer en producent Christian Seijkens: ,,In een tijd waarin we afstand moeten houden, elkaar geen handen mogen geven, laat staan knuffelen of omhelzen, gaat dit lied juist daarover. Want als het niet mag in het echt, laten we er dan in ieder geval over zingen en op deze manier iedereen die we lief hebben met deze song omarmen.”

Het is een lied geworden dat niet gaat over de coronacrisis. Schrijver Allard Blom: ,,Het gaat over hoop, over warmte, liefde en licht. Een lied zonder ego of arrogantie. Een positief lied. En bovenal: een vrolijk lied.”

Het nummer is ingezongen door meer dan 100 theaterartiesten die Nederland rijk is. Speciaal voor doven en slechthorenden is er een versie van de videoclip gemaakt met onder in beeld een tolk Nederlandse gebarentaal. Morgen komt de song ook in Vlaanderen uit; daar gezongen door meer dan 70 Vlaamse theaterartiesten.

