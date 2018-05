Meer details over omstreden zelfmoord in vervolg 13 Reasons Why

interviewHet tienerdrama 13 Reasons Why, een van de best bekeken series op Netflix, heeft een vervolg . Ook in de nieuwe reeks zal het er heftig aan toegaan. Hartverscheurende scènes over waarom hoofdpersoon Hannah Baker zelfmoord pleegde zullen de jonge kijkers aldus de makers zeker opnieuw diep raken.

Tienerleed blijft voor schrijvers van televisieseries een dankbare bron van inspiratie. Voor Brian Yorkey, een van de makers van de serie 13 Reasons Why, was het niet meer dan logisch dat de kijkershit van Netflix een vervolg kreeg.

,,Weten we nu echt alles over wat Hannah tot haar daad heeft gedreven?’’, vraagt Yorkey in Rome tijdens een presentatie van het tweede seizoen, aan zijn toehoorders. Kennelijk niet want de actrice die Hannah vertolkte, Katherine Langford, zit aan zijn zijde. Dat betekent dat zij ook in het tweede seizoen in actie zal komen.

,,Het verhaal van Hannah is nog niet compleet’’, vervolgt Yorkey. Weliswaar heeft zij op dertien audiobandjes verteld waarom zij uit het leven wilde stappen, maar er is kennelijk meer over haar beweegredenen te vertellen. De bandjes stuurde zij op naar degenen die min of meer een rol hebben gespeeld bij het drastische besluit van Hannah.

Volgens Yorkey is er voldoende verhaalstof om de klasgenoten van Hannah ook meer reliëf te geven dan in het eerste seizoen het geval was. ,,We vonden het eigenlijk zonde om deze personages aan hun lot over te laten. Hun bevindingen en ervaringen zijn minstens zo interessant als die van Hannah.’’

Niet subtiel

13 Reasons Why is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jay Asher. De verfilming van haar boek was niet helemaal onomstreden. Hulplijnen voor potentiële zelfmoordslachtoffers vonden dat de reeks te expliciet met het onderwerp omsprong. Ook nabestaanden van jongeren die een einde aan hun leven hadden gemaakt vonden de serie niet bepaald subtiel. Zo worden er geen doekjes om gewonden dat Hannah zelfmoord pleegt door haar polsen door te snijden.

Gevreesd werd dat de reeks andere jongeren wellicht een zetje in de verkeerde richting zou geven. Netflix nam na de felle reacties de maatregel om bepaalde afleveringen van 13 Reasons Why te voorzien van een duidelijke waarschuwing over de inhoud.

De kritische reacties hadden vooral te maken met de schokkende beslissing van Hannah die kennelijk geen andere uitweg zag. Haar rigoureuze besluit werd door veel kijkers niet geaccepteerd. ,,Hannah had toch ook goede dingen in haar leven’’, zei een ontdane kijker in 2017 toen de reeks door Netflix net beschikbaar was gemaakt. ,,Ze had liefhebbende ouders en een vriendje. Ze had ook een heel andere beslissing kunnen nemen.’’

De positieve kant van de serie, die soms als Th1rteen R3asons Why wordt geschreven, is dat een taboeonderwerp als zelfmoord onder tieners wel bespreekbaar is gemaakt. Het tweede seizoen zal meer tienerproblemen – onder meer op intimidatie op seksueel gebied – gaan behandelen. De makers voorspellen dat het tweede seizoen minstens zo intens zal zijn als de eerste reeks.

Beide seizoenen van 13 Reasons Why worden door Netflix uitgezonden.