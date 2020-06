Meer radioluisteraars tijdens coronacrisis

Afgelopen week luisterden Nederlanders gemiddeld zo’n 161 minuten per dag naar de radio. Precies een jaar geleden was dat ongeveer 10 procent minder. De meeste mensen luisteren thuis naar de radio, namelijk twee derde van alle radioluisteraars. Door corona wordt de auto steeds minder gebruikt, dus het aandeel reizende radioluisteraars ligt nu op 16 procent, ten opzichte van 19 procent voor de coronacrisis.

In radioland vinden ondertussen ook de eerste verschuivingen plaats. Zo is Qmusic nu marktleider in de commerciële doelgroep luisteraars tussen de 20 en 49 jaar. Het radiostation stoot daarmee voor het eerst concurrent 538 van de troon. Radio 2 is uiteindelijk de best beluisterde zender, met doelgroepen bij elkaar opgeteld.