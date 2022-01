Meerdere namen genoemd na seksueel grensoverschrijdend gedrag, bekentenis Jeroen Rietbergen

RTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldt dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen bekent volgens BNNVARA zijn betrokkenheid en stapt per direct op. Het OM bevestigt inmiddels dat er aangifte is gedaan tegen ‘een persoon gerelateerd aan The Voice ’. Om wie het gaat, laat het OM niet los.

‘Op woensdag 12 januari jl. heeft de redactie van het BNNVARA-programma BOOS een mail aan ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The voice of Holland. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, aldus RTL.

De zender heeft in gezamenlijk overleg met de producent van het zangprogramma besloten om The Voice of Holland voorlopig stil te leggen. ‘Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’

Bekentenis

Volgens BNNVARA heeft bandleider Jeroen Rietbergen, de partner van presentatrice Linda de Mol en zwager van The Voice-bedenker John de Mol, vandaag een bekentenis naar de redactie van BOOS gestuurd. Volgens de omroep legt hij zijn werkzaamheden per direct neer.



In het persbericht meldt BNNVARA verder: ‘In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Er volgde een oproep van BOOS-presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentjachten die niet door de beugel kunnen. Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Het gaat daarbij niet alleen om aanklachten tegen Jeroen Rietbergen, maar om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma.

Aangifte

Eerder deze week is er aangifte gedaan tegen een persoon die ‘gerelateerd is’ aan het tv-programma The Voice of Holland. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigt vandaag berichtgeving hierover.

Het OM doet geen mededelingen om wie het gaat. ,,Wij gaan deze aangifte bekijken en bezien of er sprake is van een strafbaar feit”, aldus een woordvoerster van het OM. ,,We gaan beoordelen of we vinden dat er sprake is van een bewijsbaar overtuigend feit.”

