Meerdere non-binaire kandidaten in de race voor plek in K3

Publiek toegestaan bij 3FM Awards: duizend mensen welkom

6 april De uitreiking van de 3FM Awards wordt gebruikt voor een nieuw Fieldlab-proefevenement met publiek. Volgende week donderdag zijn in totaal duizend mensen welkom in TivoliVredenburg in Utrecht. Dat heeft NPO 3FM dinsdag bekendgemaakt. De kaartverkoop start woensdag.