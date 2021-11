Meest sexy man gekozen, maar wat maakt iemand knap? ‘Vriendelijk en gezichtsbeharing’

Jannes Eshuis, psycholoog bij de Open Universiteit, pakt meteen de foto van winnaar Paul Rudd erbij. ,,Ik ben aan het kijken of ik hem aantrekkelijk vind.” Wat maakt dat men nu juist op hém stemde? Voordat hij dat uitlegt, heeft Eshuis een kanttekening. Want waar zo'n verkiezing vooral over uiterlijk gaat, speelt in het echte leven bij de partnerkeuze karakter een belangrijkere rol.



,,In de natuur zie je vaak dat partnervoorkeuren vooral ontstaan rond karaktertrekken die een investering in nageslacht garanderen", legt Eshuis uit. Vrouwen zoeken naar een metgezel die in staat is om ‘bestaansmiddelen’ (zoals eten en onderdak) te verwerven, maar die ook wil delen. ,,Daar zit een tegenstelling in: voor het eerste zoek je naar mannen die krachtiger zijn, groter zijn. Tegelijkertijd moet hij vrijgevig zijn, en bereid zich te binden.”