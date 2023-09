Meest veelbelovende album van 2023 slaat alle verwachtingen ‘aan diggelen’: ‘Meteen een klassieker’

De verwachtingen rond het meest veelbelovende album van het jaar waren zo hooggespannen, dat Guts van Olivia Rodrigo (20) eigenlijk alleen maar kan tegenvallen. Dat is niet zo, schrijven recensenten vrijdag in unaniem lovende vier- en vijfsterrenrecensies. ‘Ze heeft het onmogelijke gedaan (...) en is nu voor altijd een A-ster.’

Begin bij mensen boven de 35 jaar over Olivia Rodrigo, en de kans is groot dat ze de Amerikaanse zangeres en voormalig Disney-actrice niet kennen. Ze is de artiest die in 2021 op 17-jarige leeftijd een wereldhit scoorde met Drivers license en vervolgens Sour uitbracht, een van de meest gestreamde albums aller tijden. De plaat staat twee jaar later nog steeds in de hitlijsten, is volgens The Guardian een ‘fenomeen’ en reden voor muzieksite NME om Rodrigo een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie te noemen.

Logisch dus dat menig muziekliefhebber de adem inhield voor Guts, Rodrigo’s tweede album dat vrijdag verschijnt. Er hangt ook nogal wat vanaf. Er heerst volgens vaksite Billboard een wanhopige sfeer bij platenlabels, omdat ze na Rodrigo geen echt grote ster meer hebben kunnen produceren. Haar tweede album lag echter al onder vuur voordat het uitkwam: mag een plaat van slechts 39 minuten wel een album heten, vroegen critici. Wat bleek: meerdere platen die te boek staan als klassieker, zijn nog korter.

‘Het onmogelijke’ is gelukt

Rodrigo’s nieuwe album is ook meteen een klassieker, oordeelt Rolling Stone. ‘Ze slaat de verwachtingen aan diggelen’, kopt de muzieksite bij een vijfsterrenrecensie. Ook NME geeft vijf sterren: ‘De popsensatie vestigt haar naam als een van de grootste talenten van haar generatie.’

Hetzelfde sentiment klinkt bij Evening Standard (⭐⭐⭐⭐). Rodrigo heeft volgens de krant ‘het onmogelijke’ gedaan: ‘Kalm klinken terwijl ze een opvolger maakt van een album dat een jaar in de top 10 stond in Amerika en Engeland, terwijl ze ook nog het ene sterke en slimme lied na het andere afvuurt, waarmee ze zeker voor altijd een A-ster is.’

De term ‘popsensatie’ blijkt overigens onjuist. Het album steekt de comebacksingle van The Rolling Stones naar de kroon als het grootste rockmoment van de week, durft Variety te stellen. ‘Op heel Guts is ze gevat grappig, boos en bang tegelijk, zoals alleen een rockster kan zijn’, schrijft ook Rolling Stone. ‘En dit is het album van een zeer briljante rockster.’

Wat maakt het album goed?

Rodrigo mag dan te boek staan als jeugdidool, dit album is scherp genoeg om voor iedereen relevant te zijn, schrijft The Guardian (⭐⭐⭐⭐). Ze zingt over verbroken relaties, foute mannen en haar zelfbeeld. ‘Ze laat veel gezichten zien, allemaal overtuigend en slim’, schrijft The Sydney Morning Herald (⭐⭐⭐⭐). De plaat gaat nog het meest over het leven als vrouw.

Guts laat de rauwe realiteit zien van het vrouw-zijn anno 2023, aldus iNews. ‘Een confrontatie met de lelijke kanten en een uitdrijving van de gedachten die we met een rood gezicht van schaamte uit ons dagboek zouden scheuren’, schrijft de site. ‘Rodrigo is op haar briljantst als ze de bittere pillen uitspuugt die ze geacht wordt te slikken, wanneer haar woede zich uit in liedjes die schoppen tegen de heilige huisjes.’ Ze doet dat met afwisselend ‘diepe onzekerheid en wraakzuchtige arrogantie’, kenschetst Variety.



Lees door onder de foto

Volledig scherm De coverfoto van Guts van Olivia Rodrigo. © AP

Nu al bovenaan de hitlijst

Het album is pas een paar uur uit en staat nu al in talloze landen bovenaan de hitlijsten van Apple Music en iTunes. ‘Alle liedjes zijn voorbestemd voor miljoenen streams, want er zit geen minder nummer tussen’, stelt USA Today. Billboard sloeg op Rodrigo’s debuut Sour al geen enkel lied over en noemt Guts een ‘meer zelfverzekerde en aangrijpende sequel’.

Het is zoeken naar minpunten in de recensies; voor Financial Times lijkt de plaat te sterk op de voorganger en is die minder gedurfd dan de krant op basis van de titel (iemand met guts heeft lef) had verwacht. Toch geeft ook die krant vier sterren. Rolling Stone besluit: ‘Rodrigo bewijst dat ze een stem is die blijft en een songwriter die is gemaakt voor de lange termijn.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: