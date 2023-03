Meesterschilder Maarten (67) droomde over Vermeer door tv-programma: ‘Had zelfs gesprekken met hem’

Marble Mania doet niet meer mee om de knikkers, Freek Vonks safari diep in schaduw de Mol

RTL 4 is de winnaar geworden van de eerste zaterdagavond zonder Wie is de Mol?. Opvallend is dat geen enkel programma in het gat van de kijkcijferknaller (ruim drie miljoen mensen) lijkt te zijn gesprongen. Weet ik veel op RTL 4 was goed voor 1,2 miljoen belangstellenden, Freeks Saturday Night Safari noteerde 788.000 kijkers en Marble Mania had slechts 576.000 knikkerliefhebbers.