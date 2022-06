Megabands, tropisch weer en tóch gaan Pinkpop-tickets voor habbekrats weg op Ticketswap

Weekendkaarten voor Pinkpop, inclusief camping, kosten via de officiële site 245 euro. Maar wie verder kijkt, bijvoorbeeld op Ticketswap, komt al snel tweedehandskaarten tegen voor prijzen variërend van 100 tot 130 euro. Meer dan 100 euro goedkoper dus dan de reguliere prijs. Ook de tickets voor de losse dagen gaan spotgoedkoop weg, soms zelfs voor de helft van de prijs.

Aan de line-up zal het niet liggen, want met namen als Metallica, Pearl Jam, Imagine Dragons, Volbeat en Twenty One Pilots heeft Pinkpop grote publiekstrekkers in handen. Mogelijk spelen de verwachte hoge temperaturen een rol, zegt Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,Het wordt voor sommigen misschien te warm. En omdat het kortdag is nemen ze een verlies.”

Hoge temperaturen

Het festival in Landgraaf treft maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten, aldus festivalmanager Niek Murray. Komende vrijdag en zaterdag worden temperaturen van 29 tot 31 graden verwacht in het zuiden van het land.

,,We monitoren het weer nu al constant”, vertelt Murray. ,,Bij de opbouw zijn namelijk al een paar honderd man betrokken.” Ook komend weekend worden extra maatregelen getroffen. Zo worden drie extra waterpunten op het terrein gezet. ,,En bij bepaalde punten waar het druk wordt voorzien we in extra water, zodat we ook water kunnen uitdelen.”

Mensen worden daarnaast gevraagd extra rekening te houden met de verwachte hitte. ,,We vertellen mensen: wees voorbereid, neem een hoofddeksel mee, drink genoeg water.” In de laatste vijftig jaar is het wel vaker erg warm geweest tijdens het festival, vertelt Murray, ‘dus we zijn erop voorbereid’. Maar, benadrukt de festivalmanager, ‘we hopen dat mensen goed op zichzelf letten’.

Best Kept Secret

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) tast in het duister over waarom zo veel festivalgangers hun kaarten wegdoen. Maar: ,,Als je op heel korte termijn een kaartje voor heel weekeinde kwijt moet, zal de prijs lager moeten zijn om dat te laten lukken”, vertelt woordvoerder Willem Westermann. Overigens gebeurt het deze zomer niet alleen bij Pinkpop. Ook voor Best Kept Secret gingen veel weekendkaarten vaak voor de helft van de prijs weg, ondanks het lekkere weer.

Pinkpop 2022 gaat de geschiedenisboeken in als de 51ste editie van het festival. De afgelopen twee jaar kon het meerdaagse evenement vanwege de coronapandemie niet doorgaan. De komende editie vindt plaats op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Relatief veel acts van Nederlandse bodem op Pinkpop 2022 Er staan dit jaar meer Nederlandse acts dan anders op de podia van festival Pinkpop. De organisatie van het Limburgse evenement geeft aan dat dit vooral te maken heeft met het aanbod van Nederlandse artiesten, dat de laatste jaren steeds beter zou zijn geworden. ,,We hebben dit jaar enkele Nederlandse acts meer dan gemiddeld”, zei festivalmanager Niek Murray van Pinkpop eerder. ,,Dat heeft er vooral mee te maken dat de Nederlandse muziek de laatste tijd een impuls heeft gehad.” Ter onderbouwing verwijst Murray naar de jaarlijkse verkiezing van de Song van het Jaar van platform VPRO 3voor12. ,,Daarin vind je veel Nederlandse acts in de top 10, en dat is niet voor niets. We hebben op dit moment een heel goed aanbod van Nederlandse acts en dat zie je terug op het affiche”, stelt Murray. Dit jaar zijn onder meer Maan, Meau, Froukje, Antoon, De Staat, Chef’Special en Danny Vera in Landgraaf te vinden.

