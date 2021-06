Megadeth is bassist spuugzat na rel met Nederlandse fan, zanger haalt hem van de plaat

Megadeth lijkt helemaal klaar te zijn met David Ellefson, de 56-jarige medeoprichter van de Amerikaanse metalband. De bassist, die eind mei werd ontslagen nadat een video van hem uitlekte waarin hij webcamseks had met een Nederlandse fan, is niet langer te horen op het aankomende album. Zijn muzikale inbreng is verwijderd, bevestigt zanger Dave Mustaine.

Vorige maand werd bekend dat Megadeth de bassist had ontslagen nadat beelden waren uitgelekt van een seksueel videogesprek tussen de muzikant en de fan. Al snel gingen verhalen rond dat Ellefson een minderjarige dame had ‘gegroomd’, een vorm van digitaal kinderlokken. Later bleek de vrouw een 19-jarige Nederlandse te zijn. Via een verklaring liet zij weten dat zij zelf het initiatief nam en dat de seksuele daden niet tegen haar wil plaatsvonden. ,,Er is nooit eerder iets ongepasts gebeurd. Het was allemaal met wederzijds instemmen. Ik ben geen slachtoffer en ik ben niet gegroomd. Ik was alleen zo naïef om het op te nemen en de beelden zonder zijn toestemming met een vriend te delen.”

Geweldige bassist

Hoewel Megadeth ten tijde van het ontslag niet precies wist wat er was voorgevallen, vond de band het voldoende om de bassist te ontslaan. Nu blijkt dat zanger Dave Mustaine definitief een dikke streep onder de samenwerking wil zetten. De baslijnen op het nieuwe album, die Ellefson in mei vorig jaar voltooide, zullen worden vervangen. ,,We boeken vooruitgang”, zegt Mustaine in zijn eigen radioshow. ,,De plaat wordt afgemaakt. Over een paar weken komt er iemand langs die de bastracks gaat vervangen. Dat zou relatief snel moeten gaan, want de persoon met wie we praten is een geweldige bassist”, aldus Mustaine, die verder de hoop uitspreekt dat de nog onbekende bassist definitief zal aansluiten bij de band.

De 56-jarige Ellefson, die zijn accounts op sociale media heeft afgeschermd, hult zich de afgelopen weken in stilzwijgen. Wel is bekend dat hij juridische stappen gaat ondernemen tegen de persoon die de video via sociale media heeft verspreid. ,,Mijn advocaten bereiden een rechtszaak wegens laster voor tegen deze persoon. Hij zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet”, liet hij weten.