Meghan draagt jurk van Britse designer Clare Waight Keller voor Givenchy

Maandenlang is er over de jurk gespeculeerd. Modekenners tuimelden over elkaar heen als het ging over dé jurk. Want wat ging ze dragen? De favoriet was vooraf ontwerpersduo Ralph & Russo: Meghan koos al voor een jurk van het Londense couturehuis voor haar officiële verlovingsportretten. Het merk staat bekend om zijn over the top trouwjurken en is geliefd bij onder meer Beyoncé, de Kardashians, Angelina Jolie en Kylie Minogue. Geruchten doen de ronde dat het exemplaar 300.000 euro zou kosten.