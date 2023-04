Meghan geen zin in ‘kisscam’ Los Angeles Lakers: Harry moet het doen met een glimlach

Op beelden is te zien dat Meghan moet lachen op het moment dat Harry haar een kus probeert te geven. In plaats daarvan grijpt zij zijn arm vast en lacht ze breeduit.

Ondertussen loopt het Verenigd Koninkrijk warm voor de kroning van koning Charles, op 6 mei. Eerder dinsdag werd bekend dat de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aanwezig zijn bij de kroning. Filip en zijn dochter prinses Elisabeth zijn op vrijdagavond 5 mei aanwezig bij de receptie op Buckingham Palace. Eerder maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend dat prinses Beatrix en prinses Amalia bij de receptie aanwezig zullen zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen op 6 mei de kroning in Westminster Abbey in Londen bij.

