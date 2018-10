Meghan Markle doet het rustiger aan in Sydney

Dj Martin Garrix wederom gekozen tot de beste van de wereld

0:47 Dj Martin Garrix is voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot de beste dj van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag onthulde de Top 100 van beste dj's wereldwijd in de nacht van zaterdag op zondag. Op de tweede plek staat het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike. Dat was vorig jaar ook zo.