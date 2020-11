Meghan Markle en prins Harry verliezen tweede kindje

Het was een ochtend die begon als alle andere, schrijft Meghan (39). Ze maakte ontbijt, gaf de honden te eten en ging kijken bij haar eerste kind, zoon Archie (1).



‘Nadat ik zijn luier had verschoond, voelde ik een scherpe kramp. Ik zakte op de grond, met hem in mijn armen, terwijl ik een slaapliedje neuriede om ons allebei te kalmeren. Het vrolijke deuntje was een scherp contrast met het gevoel dat er iets niet goed ging. Terwijl ik mijn eerste kind vast had, wist ik dat ik mijn tweede verloor’, aldus Meghan.



‘Uren later lag ik in een ziekenhuisbed, terwijl ik de hand van mijn man vasthield. Ik voelde de klammigheid van zijn handpalm en kuste zijn knokkels, die nat waren van onze tranen. Terwijl ik naar de koude, witte muren staarde, keek ik even weg. Ik stelde me voor hoe we zouden gaan helen.’