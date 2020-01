Meghan Markle straalt tijdens eerste wandeling terug in Canada

Meghan nam Archie gisteren mee op een wandeling door de Canadese bossen. Dat deed ze met een brede glimlach op haar gezicht, in het gezelschap van twee gewapende bodyguards. Het ziet er ook naar uit dat Meghan haar honden weer terug heeft, van wie ze er eentje moest achterlaten in Canada toen ze naar Engeland verhuisde.



Ze kreeg veel kritiek op die beslissing om haar hond achter te laten, maar volgens Meghan was Bogart, zoals de hond heet, te oud om nog zo ver te reizen. Hij woonde vanaf toen bij een vriendin van de voormalige actrice. Nu is de hond dus plots weer bij haar. Een campagne om haar populariteit terug te winnen? Of simpelweg een teken dat de hertogin meer op haar gemak is in Canada dan in het Verenigd Koninkrijk?