Meghan viert eerste verjaardag als royal

Volgens diverse media brengt Meghan haar verjaardag door op de bruiloft van Charlie van Straubenzee, een goede vriend van prins Harry. Hij is naar verluidt Charlies getuige. Vorig jaar zat Meghan op haar verjaardag met Harry in Afrika voor een romantisch onderonsje. De Amerikaanse Meghan verwierf faam als actrice door haar rol in de serie Suits. Via een blind date, opgezet door een gemeenschappelijke vriendin, leerde ze de hertog van Sussex kennen. Na een verloving van zes maanden stapten de twee op 19 mei dit jaar in het huwelijksbootje.

Uitlatingen

Harry en Meghan schuwen momenteel de publiciteit vanwege uitlatingen van Meghans vader Thomas Markle. In een aantal interviews op televisie en in tabloids uitte hij felle kritiek op zijn dochter, schoonzoon en de Britse koninklijke familie.



Volgens Britse media leidt het pasgetrouwde stel een teruggetrokken bestaan in het huis dat ze huren in de Cotswolds. Verwacht wordt dat ze deze maand koningin Elizabeth bezoeken in haar zomerresidentie Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden, zoals leden van de koninklijke familie traditiegetrouw doen.



In oktober staat er een reis gepland: Meghan vergezelt haar echtgenoot dan naar Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga. In de lente maakt het paar de eerste officiële tour naar de Verenigde Staten.