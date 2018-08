MeisjeDjamila doorbreekt magische grens van één miljoen YouTube-abonnees

De Nederlands-Amerikaanse YouTuber Djamila (26) heeft op het filmkanaal de magische grens van een miljoen abonnees doorbroken. De razend populaire actrice-zangeres, in 2010 verhuisd naar Texas in Amerika, begon vijf jaar geleden vanuit de VS met het posten van haar eerste filmpjes omdat ze het spreken van Nederlands zo miste.

De filmpjes van 'MeisjeDjamila' - zo heet haar YouTube-kanaal - zijn inmiddels in totaal al 415 miljoen keer bekeken. Behalve als vlogger is ze ook actief als zangeres. Vorig jaar speelde ze de hoofdrol in de Nederlandse film Misfit. De grootste YouTuber van Nederlandse bodem is momenteel NikkieTutorials (Nikkie de Jager). Zij heeft met haar Engelstalige make-upvideo's meer dan 10,5 miljoen abonnees. Enzo Knol ligt overigens nog steeds voor op Djamila. Hij heeft ruim 1,9 miljoen YouTube-volgers.

Djamila, die niet met haar achternaam in de media wil, maakt vier keer per week een filmpje dat ze op YouTube zet. Ze begon 11 jaar geleden met het posten van muziekfilmpjes waarin ze zelf zingend te zien en horen was. ,,Stiekem hoopte ik op die manier ontdekt te worden als zangeres'', vertelde ze vorig jaar. ,,Zeven jaar heb ik aan mijn muziekkanaal getimmerd tot het een beetje vastliep.''

Eenmaal in de Verenigde Staten besloot ze vanuit haar eigen woon- of slaapkamer andere filmpjes te maken om een hechtere band met haar fans en volgers te krijgen. In eerste instantie bestond haar doelgroep uit meiden tussen de 10 en 14 jaar. ,,In die filmpjes knutselde ik rubberen armbandjes. Later ben ik aandacht gaan besteden aan snoepjes, speeltjes, trends. Het sloeg aan: binnen een half jaar had ik 100.000 nieuwe abonnees.'' Het concept van Djamila is opmerkelijk simpel. Ze laat zien hoe ze speelgoed uitpakt en laat haar volgers meegenieten van wat ze van nieuwe lekkernijen vindt. Elk filmpje wordt getrakteerd op een vloedgolf positieve reacties.

Zelf is ze door haar altijd vrolijke videootjes behoorlijk veranderd, vindt Djamila. ,,Inmiddels ben ik voor de camera niet meer het onzekere verlegen meisje dat ik in het begin was. Als ik geen goed humeur heb, kan ik me daar nu makkelijk overheen zetten. In de filmpjes ben ik altijd vrolijk, ik had niet verwacht hoe belangrijk dat is voor veel kinderen. Vaak hoor ik van fans die het thuis of op school niet fijn hebben dat ik hun enige lichtpuntje ben, waardoor ze even niet aan hun problemen hoeven denken.”