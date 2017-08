Mel B gooit water over Simon Cowell na flauwe grap over matige huwelijksnacht

Presentatrice Tyra Banks bevestigde later dat de zangeres was vertrokken. ,,Dit is live televisie", benadrukte ze. De programmaleiding stelde op Twitter dat dit niet gepland was. Het huwelijk tussen Mel en Stephen (42) strandde in maart. Al snel raakten de twee verwikkeld in een vechtscheiding. Een rechter bepaalde onlangs dat de zangeres, die in 2007 trouwde met Belafonte, bijna 34.000 euro per maand aan alimentatie moet ophoesten.