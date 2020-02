Mel C kampte met eetstoornis en depressie door ruzie met Victoria Beckham

Dat onthult de zangeres in een interview met de Britse radioshow Desert Island Discs. ,,Ik was zo gekwetst en schaamde me vreselijk”, blikt ze terug op het incident met Victoria, dat plaatsvond tijdens de uitreiking van de Brit Awards in 1996. ,,We hadden allemaal gedronken en toen ontstond een handgemeen tussen Victoria en mij. Ik zei in niet al te fatsoenlijke woorden dat ze moest oprotten. Waarop ik van onze manager te horen kreeg dat, als ik me ooit nog een keer zo zou misdragen, ik uit de groep zou worden gezet.”



Het incident hakte er destijds stevig in bij de Spice Girl. ,,Te denken dat ik alles had kunnen verpesten en kwijt had kunnen raken”, zegt ze. ,,Ik werd steeds harder tegen mezelf. Ik vermoed dat mijn latere problemen daardoor deels zijn ontstaan, omdat ik zo streng voor mezelf werd. Ik kon mezelf niet meer toestaan te ontspannen, want dan zou ik het allemaal kunnen verpesten.”