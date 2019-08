Melanie: stiekem de grondlegger van het Pinkpop-festival

Ze begon haar optreden op Woodstock, donderdag precies vijftig jaar geleden, als totaal onbekende zangeres. ,,En ik stapte het podium af als beroemdheid,’’ constateert Melanie Safka-Schekeryk (72) tevreden.



Iconisch verhaal: toen ze aankwam bij het modderige terrein van boer Max Yusgur in Bethel, New York, herkende niemand van de beveiliging haar. Pas toen ze met haar snijdende stem de noten van Beautiful people zong, werd ze binnengelaten. Ook bijzonder: ,,Nergens was ik bekend, behalve bij jullie in Nederland. Weet je dat in 1 op de 3 Nederlandse families nog een Melanie voorkomt? Dat moet wel iets met mij te maken hebben, toch? Wat anders?’’



Gulle lach vult de krakerige telefoonlijn vanuit St. Petersburg, Florida, waar Melanie samen met haar zoon Beau-Jarred resideert als ze niet op toernee is. Samen met hem, haar jongste van drie kinderen, treedt ze nog altijd op. Ze is net terug uit Australië (‘wat een verschrikkelijk eind weg’) en maakt dit jaar buiten Amerika alleen nog uitstapjes naar zalen in Canada, België en Nederland. ,,Ik was gewend om vaker naar jullie te komen, maar Beau en ik moesten alles reorganiseren nadat mijn man Peter plotseling overleed (in 2010, red.). Hij regelde alles voor ons en opeens moesten we het zelf doen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar we moeten wel. Ik denk dat Peter alleen maar zou willen dat ik door zou leven, dus doe ik dat. Natuurlijk zit hij in mijn muziek, want ik maak songs over het leven en zijn verlies is een deel van mijn leven. Maar het is niet zo dat ik ben gaan zitten om eens wat nummers over rouw te schrijven, zo werkt het niet.’’