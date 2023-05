Mensen in publiek Jinek beginnen ineens te dansen: ‘Waanzinnig’

Drie mensen uit het publiek van de RTL 4-talkshow Jinek zijn vrijdagavond live in de uitzending ineens door de studio en op tafel gaan dansen. Het bleek een verrassing van comedian Peter Pannekoek.

Het onaangekondigde optreden gebeurde tijdens een gesprek over Peters nieuwe programma Waarom gaan we niet vaker?, waarin hij zijn liefde voor het theater deelt, onder meer door taferelen uit het toneel te verplaatsen naar de ‘echte wereld’. Dat is precies wat presentatrice Eva Jinek te wachten stond.

,,Hoe vaak ga jij naar dans?’’ vroeg Peter haar. ,,Ik denk dat het jaren geleden is geweest’’, begon Jinek, maar tijdens haar antwoord ging er muziek aan, begon een man te zingen en was ze niet meer te verstaan. Op de buitenste bank in het publiek waren drie mensen opgestaan, die op de bank begonnen te dansen. Al snel bewogen ze door de studio en stond een vrouw voor Eva op tafel te dansen.

Die was enigszins verrast, maar was waarschijnlijk wel van de ‘overval’ op de hoogte. Ze lachte immers meer dan ze geschrokken leek, terwijl toch ineens haar programma werd overgenomen. Ze vond het ook prima dat Pannekoek haar script van tafel haalde, zodat de danseres niet zou uitglijden.

,,Waanzinnig! Jongens, te gek! Helemaal te gek’’, riep ze uit na het optreden. ,,Dat wil je toch elke avond?!” De artiesten bleken leden van De Dansers uit Utrecht, een collectief van dansers en muzikanten. De choreografie komt uit hun voorstelling Hush.

