Meryl Streep: Dustin had me niet mogen slaan

Het incident vond plaats terwijl de twee in hun rollen van gescheiden echtpaar waren. De acteur moest spelen dat hij Meryl sloeg, maar deed dat echt. ,,Dit is een lastige situatie, want een acteur moet zich in een scène niet inhouden. Ik weet zeker dat ik ook weleens onbedoeld mensen pijn heb gedaan", legt de actrice uit. ,,Dat wordt je in de regel ook vergeven. Maar dit was mijn eerste film, het was de eerste opname van mijn eerste film, en hij sloeg me gewoon. Dat zie je ook in de film. Dat gaat te ver."