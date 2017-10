Meryl Streep noemt aanranding door producent Weinstein 'onvergeeflijk'

,,Een ding wil ik ophelderen. Niet iedereen wist ervan. Harvey steunde mijn werk. Hij dreef mij soms tot razernij, maar was altijd respectvol in zijn samenwerking met mij en anderen", schreef ze in een verklaring tegenover The Huffington Post. Streep, zelf groot voorvechtster van vrouwenrechten, benadrukt ook nooit iets te hebben gehoord over schikkingen die de miljonair met zijn slachtoffers trof.

Onvergeeflijk

Desondanks heeft ze geen goed woord over voor Weinstein, met wie ze samenwerkte aan films als The Iron Lady en August: Osage County. ,,Dit gedrag is onvergeeflijk, maar misbruik van macht is een bekend verschijnsel", schrijft ze. ,,Iedere moedige stem die klinkt en aandacht krijgt in de media zal voor verandering zorgen."

Weinstein gold jarenlang als een van de machtigste mannen van Hollywood. Hij staat erom bekend artistiek aandoende films om te toveren tot grote commerciële successen. Dankzij dit talent werd hij door veel acteurs op handen gedragen. Zo grapte Streep bij de uitreiking van de Golden Globes in 2012 nog dat Weinstein God was. Vandaag werd de 65-jarige zakenman ontslagen als topman van zijn eigen bedrijf, The Weinstein Company.