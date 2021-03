Met dit Engels-Surinaamse lied gaat Jeangu Macrooy naar het songfestival

videoSoulzanger Jeangu Macrooy (27) vertegenwoordigt Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival met het nummer Birth of a new age . Hij presenteerde het lied vanavond live op sociale media. In de stream hierboven kijk je zijn optreden terug.

Het lied gaat volgens Macrooy over ‘veerkracht’ en ‘leven op een authentieke manier’. ,,Ook als je te maken hebt met bijvoorbeeld onrecht’’, zei hij.

Het lied is grotendeels Engelstalig, met enkele passages in Sranantongo, een veel gesproken taal in Suriname. De zin ‘yu no man broko mi’ uit de tekst zorgde bij veel luisteraars voor enige verwarring, omdat ze verstonden dat hij over ‘broccoli’ zong. Enkele twitteraars riepen op daarover geen grappen te maken, uit respect voor de taal.

In werkelijkheid betekent de zin ‘je kunt me niet breken’, legde de zanger uit. ,,Het is een stukje van mijn roots, het sterkt me. (...) De gedachte: ik ben misschien klein, inferieur, maar ik ken mijn kracht en ik ben niet te breken. Ik hoop dat het de rest van Europa inspireert.’’

Het zin is geïnspireerd op een oud Surinaams gezegde: ‘mi na afu sensi, no wan man e broko mi’, letterlijk vertaald ‘ik ben een halve cent, je kan me niet breken’. De halve cent was destijds in Suriname het kleinste betaalmiddel en dus letterlijk niet te breken.

Birth of a new age is een ode aan kracht én Suriname. ,,Je moet weten waar je vandaan komt. Ik sta op de schouders van reuzen en dat is heel belangrijk voor me.’’

Hoewel het niet vaak voorkomt dat landen twee keer achter elkaar winnen (de laatste editie werd gewonnen door Duncan Laurence), gelooft Macrooy in zichzelf. ,,Alles wat ik kan doen is mijn best. Ik ben heel blij en ik ga het lied vaak zingen. Zeker in de finale ga ik alles geven, als dat mensen blij maakt, pakken ze hopelijk de telefoon.’’

De clip bij het nummer gaat morgen om 12.00 uur in première.

Nieuw nummer verplicht

Jeangu’s moeder Jeannette, die het lied tijdens de stream voor het eerst hoorde, was achteraf ‘sprakeloos’. ,,Ik ben heel erg trots’’, zei ze.

De vrouw vindt het nummer mooier dan Grow. Met dat lied had haar zoon vorig jaar eigenlijk op het liedjesfestijn moeten staan, dat dankzij de winst van Duncan Laurence van 2019 plaats zou vinden in Rotterdam. Vanwege de coronacrisis werd het feest echter afgelast. Deelnemers die dit jaar alsnog aantreden, moeten een nieuw nummer leveren.

Grow lekte vorig jaar vroegtijdig uit, maar over de opvolger was op voorhand helemaal niets bekend. ,,Dit jaar is het gelukkig goed gegaan’’, lachte de zanger eerder vandaag. ,,Ik begrijp dat mensen heel benieuwd zijn en meer willen weten, maar ze hoeven niet lang meer te wachten.’’

Volledig scherm Jeangu tijdens de presentatie. © AvroTros

Rouw

Zelf is hij erg blij met zijn nieuwe lied, hoewel het erg moeilijk was om opnieuw te beginnen. ,,Ik kwam echt in een rouwproces terecht omdat ik Grow heel graag had willen neerzetten en dat nu niet op die manier kon doen”, zei de zanger. ,,Maar al snel ben ik samen met mijn vaste producer Perquisite nieuwe dingen gaan maken.’’

Na veel dagen in de studio was daar eind vorig jaar het nummer dat het uiteindelijk is geworden. ,,Ik ben echt superblij met wat we hebben. Het was wel een ontlading toen het eindelijk af was.’’

Vanwege de Nederlandse winst van Duncan is Jeangu al geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Die vindt plaats op 22 mei in Rotterdam Ahoy.

Volledig scherm Jeangu Macrooy. © Rinse Fokkema