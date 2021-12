Met dit rocknummer doet Bulgarije mee aan het songfestival 2022

Hoewel er verder nog geen songfestivalnummers voor volgend jaar zijn uitgebracht, zijn er naast de Bulgaarse inzending nog twee deelnemers bekend. Zo stuurt België zanger Jérémie Makiese en is de band Circus Mircus de Georgische inzending. De komende weken komen daar steeds meer namen bij.

Wanneer wordt bekendgemaakt wie er voor Nederland naar Italië reist, is niet bekend. Over de geruchten dat zangeres Lakshmi is gekozen, wilden zowel haar management als AvroTros vrijdag niets zeggen.