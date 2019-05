Met Gala-sieraden Kylie Jenner miljoenen waard

x men dark phoenix Sophie Turner: Ik wilde Jean neerzetten als een dame die echt worstelt met zichzelf

7:14 Met een hoofdrol in Game of Thrones en de nieuwe X Men-blockbuster Dark Phoenix, is Sophie Turner dé superster van dit moment. En dat gaat de jonge actrice niet in de koude kleren zitten. Deze site sprak haar in Parijs, daags voor ze opbiechtte te worstelen met ernstige depressies.