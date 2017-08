Met het ene been in Frankrijk en het andere in Nederland

Aanvankelijk moeten Esther en Alexander tijdens het weekend en in de vakantie klussen en blijven ze in Nederland werken. Alexander: ,,Deze periode kunnen we omschrijven als een logistieke operatie die met militaire precisie moest worden uitgevoerd, zodat de beperkte tijd die we steeds in ons huis waren, optimaal benut kon worden. Gelukkig hebben we daarbij ook veel hulp van familie en vrienden gehad. De hele periode hadden we ook het gevoel met het ene been in Nederland te staan en met het andere in Frankrijk. Naarmate ons project vorderde, werd het steeds lastiger om het evenwicht te bewaren.”



Naarmate de tijd vorderde, leek het Esther ook even te veel te worden. Achteraf bekijkt ze het nuchter. ,,Het aangaan van dit avontuur heeft ons veel moois gebracht, maar we hebben, zoals dat gaat in het leven, ook offers moeten brengen. Om een dergelijk project te verwezenlijken, hebben we gedurende lange tijd veel dingen moeten laten. Ook fysiek en mentaal heeft de hele verbouwing zowel van ons als onze familie en vrienden, het een en ander gevraagd. We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid, maar uiteraard konden we niet alles overzien.”



Het heeft twee jaar gekost, maar het is geslaagd: Côté Verger, met chambres d’hôtes én een camping, staat als een huis. Alexander: ,,Onze gasten kunnen helemaal tot rust komen in het groen dat het huis aan alle kanten omringt. Maar tegelijkertijd is er in de nabije omgeving van alles te zien en te doen. Daarnaast leent de prachtige omgeving zich uitstekend voor wandelen, fietstochten en andere buitenactiviteiten.”



Met Esther en Alexander gaat het goed: ze zijn moe, maar voldaan. ,,We zijn dankbaar voor alle bijzondere gasten die we al hebben mogen ontvangen en de vele positieve reacties. Tot op heden verloopt ons eerste seizoen boven verwachting. We zitten boordevol plannen en ideeën en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”



Ik vertrek, NPO 1, 21.25 uur.