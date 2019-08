Metallica doneert 250.000 euro voor bouw kinderziekenhuis in Roemenië

,,Het laatste deel van onze Europese tour begint met een zeer speciale donatie’’, aldus Metallica in een verklaring. Het gaat om een bedrag van 250.000 euro dat de Amerikaanse rockers overmaken naar de Roemeense stichting Daruieste Viata. Die stichting zit achter een project om een ​​oncologieziekenhuis op te zetten.



Carmen Uscatu, een van de twee oprichters van de stichting, vertelt tegen het Franse Europe1 dat ze haar geluk niet op kan. ,,Het is een gebaar waar we niet eens over durfden te dromen. Ons doel is om een ​​beetje vreugde te brengen aan zieke kinderen, net zoals Metallica fans over de hele wereld gelukkig maakt.’’



Ze trekt zich het lot van zieke kinderen in Roemenië sterk aan. In het land zijn de overlevingskansen van kanker het laagst van Europa en kindersterfte ligt er twee keer boven het Europese gemiddelde. Uscatu lanceerde in 2017 een project voor de bouw van het ziekenhuis. Nu, twee jaar later, is er al tien miljoen euro aan particuliere donaties ingezameld. De bouw is inmiddels gestart.