Metallica haalt 1,3 miljoen op met virtueel concert

Terugkeer Harry en Meghan naar UK lijkt uitgeslo­ten: ‘Prinses Eugenie woont nu in hun huis’

21 november De kans dat prins Harry (36) en Meghan Markle (39) ooit nog definitief zullen terugkeren naar de UK is bijzonder klein. Het koppel, dat intussen in Californië woont, heeft volgens de krant The Sun in het holst van de nacht hun Britse woning Frogmore Cottage laten leeghalen. Vervolgens zou de zwangere prinses Eugenie (30) er haar intrek hebben genomen.