Metalzangeres niet welkom in Dominicanenklooster Zwolle? Kerk verbaasd: ‘Er hoefde alleen een link te zijn’

updateAnneke van Giersbergen heeft een concert dat ze zou geven in de Dominicanenkerk in Zwolle verplaatst naar het Academiehuis van de Grote Kerk Zwolle. De zangeres (46) zegt dat ze niet welkom was tenzij ze aan ‘een aantal aanvullende voorwaarden’ zou voldoen.

De kerk bevestigt dat er voorwaarden zijn gesteld, maar zegt dat het bedekken van tatoeages, zoals van Giersbergen stelt, niet aan de orde was.

Volgens Erik Hoezen van boekingskantoor Loud Noise was er al een overeenkomst gesloten met de kerk maar ontstond daarna vanuit de parochie weerstand tegen het optreden. Onder meer haar achtergrond als metalzangeres en haar tattoos werden bekritiseerd, zegt hij.

De voormalig frontvrouw van metalband The Gathering werd vervolgens onder meer voor de keuze gesteld om of twee dagen en nachten in het klooster te verblijven en haar ervaringen tijdens het optreden te delen, of drie spirituals instuderen. Ook zou Anneke tijdens het concert haar tatoeages moeten bedekken.

Nog nooit meegemaakt

De zangeres stond naar eigen zeggen open voor een bezoek aan het klooster, maar het onvrijwillige karakter van de aanvullende voorwaarden gingen haar te ver. ,,Ik probeer door middel van muziek bewust mensen met elkaar te verbinden. Ik treed op over heel de wereld, ook in landen als Mexico en Griekenland, waar religie nog een veel grotere rol in de samenleving speelt en dit heb ik echt nog nooit meegemaakt", laat Anneke weten op Instagram.

,,Spiritualiteit is belangrijk in mijn leven en ik ben respectvol naar gelovigen", zo gaat ze verder. ,,Ik heb eerder in gewijde kerken gezongen en bewust een verzameling songs gekozen die passend zouden zijn. Ik vind het erg jammer dat ik niet het voordeel van de twijfel heb gekregen.”

‘We waren nog in overleg’

Directeur Peter Pot van het Dominicanenklooster zegt dat het concert niet is afgezegd onder druk van zijn achterban. ,,We waren nog in overleg, zij hadden besloten het al op te nemen in hun programmering voordat we een afspraak hadden.”

Het klopt dat het klooster voorwaarden heeft gesteld aan het concert. ,,Anneke is een prima zangeres en ze zingt prachtig, dat is het punt helemaal niet. Maar het gaat hier wel om een katholieke kerk die in gebruik is voor vieringen, het is een gewijd gebouw. Daar kunnen allerlei optredens gegeven worden, van klassiek tot populair, maar er moet wel een link zijn met onze Dominicaanse context. Dat ontbrak in haar setlist.”

Sfeer

Het klooster vroeg haar om óf enkele dagen in het klooster te verblijven voorafgaande aan het concert en kennis te maken met de broeders, óf enkele spirituals op te nemen in haar setlist. Helemaal niet ongebruikelijk, aldus Pot: ook met zanger Typhoon, die kortgeleden twee optredens verzorgde, zijn dergelijke afspraken gemaakt. ,,Hij heeft tijdens zijn concert een gesprek met een van onze broeders gevoerd. Veel artiesten zijn welkom, maar we willen wel dat het passend is bij onze sfeer.”

Dat de zangeres bevolen zou zijn haar tatoeages te bedekken is volgens Pot onzin. ,,Er is op geen enkele manier gesproken over kledingvoorschriften."