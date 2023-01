Mia Nicolai en Dion Cooper namens Nederland in eerste halve finale Eurovisie Songfestival

kijkers vol lof Liedje uit 1970 krijgt tweede leven na ‘legendari­sche aflevering’ The Last of Us: ‘Mooiste uur aan tv ooit’

The last of us is zonder twijfel de populairste tv-reeks van dit moment en dat is te merken. Het nummer Long long time van Linda Ronstadt, dat in 1970 uitkwam, kent een plotselinge stijging van 4.900 procent op Spotify. En dat binnen een uur.

