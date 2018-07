Michael Douglas: Mijn vak is zo goed mogelijk liegen

DiCaprio en Pitt weigerden hitfilm Brokeback Mountain

5:46 Hoewel de eerste film waarin Leonardo DiCaprio en Brad Pitt samen te zien zijn volgend jaar uitkomt, misdaadfilm Once Upon A Time In Hollywood, hadden de twee al veel eerder samen kunnen werken. Maar volgens regisseur Gus van Sant wezen ze de rol van homokoppel in Brokeback Mountain af. Dit meldt IndieWire.