Michael Douglas zet villa op Mallorca te koop

Douglas kocht het pand, met bijbehorende grond, in 1989 met zijn ex-vrouw Diandra Luker voor 3,5 miljoen dollar. Luker is nog altijd mede-eigenaar en kan dus ook een deel van de verkoop opstrijken. De exen hebben het huis, waartoe ze beide 6 maanden per jaar toegang hebben, al eerder te koop gezet maar zonder succes. Toen vroegen ze er 60 miljoen dollar voor, maar werd de villa uit de verkoop gehaald nadat Britse kranten meldden 'dat het pand in slechte staat zou verkeren'.

Het huis ligt in de bergen van Mallorca op 45 minuten rijden van hoofdstad Palma. Het biedt plaats aan 20 gasten, die in 10 slaapkamers kunnen logeren, met eigen badkamers. Daarnaast is er in de tuin een zwembad, een eigen wijngaard met bijbehorende wijnkelder. Ook is er een uitgebreide bibliotheek, een gym en uiteraard een bioscoop.