Michael in emotionele bui en Jaap Kwakman valt drie keer flauw

Top-dj Armin van Buuren is helemaal uitgerust en ready to go.

Feeling totally relaxed and rested after a three week holiday with my family. Ready to go back on the road!! 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@arminvanbuuren) op 23 Aug 2018 om 4:19 PDT

3JS-gitarist Jaap Kwakman heeft last van zo'n zware jetlag dat hij tijdens een sportsessie maar liefst drie keer is flauwgevallen. Hij ligt voorlopig op bed.

Zojuist met een jetlag wezen trainen. Tot 3x toe bijna flauwgevallen. Wat een ongelooflijk raar fenomeen. Al zo veel gereisd maar iedere keer weer gefopt worden.... moest echt ff liggen net. En niet beginnen met ‘je wordt ouder...’ 40 is het nieuwe 30 #jeweettoch #jetlag Een foto die is geplaatst door null (@driejs) op 23 Aug 2018 om 0:38 PDT

Uit de laatste zwoele selfie van Heleen van Royen blijkt dat ze blij is met haar laatste lingerieverovering van de Rotterdamse ontwerpster Marlies Dekkers.

Very happy with my queen of pearls from @marliesdekkersofficial 😍 #lingerie #bra #couture #fashion #daretobe #queen Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 23 Aug 2018 om 2:21 PDT

Humberto Tan is lyrisch over zijn nieuwe klus, het spotten van ijsberen in het wild. Zijn doel: de bijzondere dieren haarscherp vastleggen.

André Hazes (bijna 2) gooit er een geforceerd glimlachje uit als hij van zijn ouders André en Monique op de foto móet.

Wanneer je echt van papa en mama op de foto moet!😜 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 22 Aug 2018 om 17:27 PDT

Shane Kluivert is in het zonnige Barcelona met zijn blauwe outfit helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.

New season starting today ⚽️👊🏾#viscabarca Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 23 Aug 2018 om 0:16 PDT

Beertje van Beers is tijdens een kampeertripje in de VS met haar dochter Tigerlily tegen heel veel naamgenootjes aangelopen.

Het jarige zoontje van Jan Smit krijgt zijn lach niet van zijn gezicht en gilde zijn ouders vanochtend vroeg wakker met een speciaal optreden.

Vandaag is onze altijd vrolijke en enthousiaste kanjer alweer 5 jaar geworden! 🎉 Senn was er al vroeg klaar voor vanmorgen... 🙈 Maar als je dit ziet, krijg je die lach niet meer van je gezicht toch? #HappyBirthday Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 22 Aug 2018 om 23:15 PDT