Michael Jackson best verdienende overleden artiest

De lijst gaat over de periode tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019. Volgens Forbes werd de muziek van Michael Jackson in die periode meer gestreamd dan over dezelfde periode een jaar eerder, ondanks de controverse rond de documentaire Leaving Neverland. Elvis haalt al jaren miljoenen op. Zo reizen jaarlijks honderdduizenden mensen af naar Graceland, het landgoed in Memphis (Tennessee) waar de King of Rock tot zijn dood woonde.



Op de derde plek in de lijst staat Charles Schulz, de bedenken van het hondje Snoopy. Hij overleed in 2000 en 'verdiende' afgelopen jaar 38 miljoen dollar. Ook zijn er noteringen voor ex-Beatles John Lennon, op de zevende plek, en George Harrison, op positie dertien. Zij profiteerden onder meer van de heruitgave van Abbey Road, dat vijftig jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht.



Verder staan onder meer Bob Marley, Marilyn Monroe en Prince in de top tien van de lijst.