Michael Sanderson filmde natuur in Nederland: 'Leverde prachtige beelden op'

Ze wonen in Den Haag en konden dus maandenlang op de fiets haar hun werk. ,,Dat is twintig minuten rijden, camera achterop, erg fijn”, glimlacht Michael Sanderson, de natuurfilmer die bekend werd door zijn werk voor BBC Planet Earth II, Return of the Spider Monkeys (voor National Geographic), De Nieuwe Wildernis (2013) en recenter A Wild Fox Life (2019) in de Oostvaardersplassen.

Ruim een jaar werkte Sanderson met Ana Luisa Santos aan Hidden Nature of Holland, een film over de duingebieden Meijendel, Solleveld en Groot Berkheide. ,,Dit lokale project was ons eigen initiatief, waarbij we ontzettend blij waren met de medewerking van Dunea, dat ons toegang en ondersteuning gaf. Door corona werden alle buitenlandse producties on hold gezet, maar konden we op deze klus focussen.”

Ana Luisa Santos en Michael Sanderson in actie in de Haagse duinen

Sanderson en Santos, die samen productiebedrijf Ateles Films bestieren, konden het duingebied tussen Den Haag en Wassenaar filmen in alle jaargetijden, waarbij ze fortuinlijk waren met de sneeuw in februari. ,,Dat leverde prachtige beelden op, zeker ook met de skyline van Den Haag en Scheveningen op de achtergrond”, vertelt Sanderson die op plekken kwam waar publiek verboden is. Ze filmden konijnen, vossen en reeën. ,,Het konijn is een echte duiningenieur. Hij graaft gaten, graast en bemest het zand op een bepaalde manier waardoor de biodiversiteit in het gebied hoger is. Daarvan profiteren vooral duinviooltjes. Vossen en reeën kunnen hier ongestoord leven”, aldus Sanderson, die in Nationaal Park Hollandse Duinen, zoals de verzamelde gebieden worden genoemd, ook aandacht besteedt aan het winnen van water. Als hoogtepunt noemt hij de bronst van de reeën. ,,Hoe zij achter elkaar aan gingen. Midzomer met schitterend licht, dat was spectaculair.”

De eerste versie van de duinfilm is op de Japanse publieke zender NHK te zien geweest in 4K-resolutie, filmkwaliteit. Aan vertoningen in Europa wordt nog gewerkt. Japan smulde van de Haagse duinen. ,,Meer dan anderhalf miljoen mensen hebben ’m in Japan gezien en we hebben zoveel mooie reacties gekregen”, aldus Sanderson, die normaal gesproken nu net uit Amerika zou zijn teruggekeerd vanwege Jackson Wild, een filmfestival in Wyoming rond natuur en natuurbehoud . ,,Dat vond vanwege corona online plaats. We hebben diverse meetings gehad, want we willen de film ook in andere landen laten zien. Ik heb wat dat betreft goede hoop dat we hem in Nederland kunnen vertonen. Op een groot scherm is dat natuurlijk het mooist. Het plan is dan ook om de komende tijd te blijven filmen en meer materiaal te verzamelen.”

Beeld van vossen tegen de skyline van Den Haag