Michael van der Plas en dj Jean lossen plagiaatkwestie op

Dj Jean en Michael van der Plas hebben hun geschil over het nummer Après-ski met Mike & Bianca opgelost. In het partynummer is de hit The Lounge van dj Jean verwerkt en dat is volgens de dj 'plagiaat ten top'.

,,Na overleg met mijn management en de partijen heb ik zelf contact met Michael gehad", zegt Dj Jean tegen Shownieuws. ,,Ik had diverse scenario's klaarliggen maar we hebben uiteindelijk voor het volgende gekozen. Ik ga nu een of twee keer extra draaien in Michaels feestcafé in Oostenrijk. Ook ga ik minimaal twee keer draaien in Michael zijn café in Spanje." Ook krijgt hij een klein gedeelte van de opbrengst van de plaat en rechten. ,,En dat is voor mij voldoende om geen juridische stappen te ondernemen."

Michael bracht het nummer Après-ski met Mike & Bianca maandag uit. De twee zingen over Michaels feestcafé in het Oostenrijkse wintersportoord Kirchberg. Het is bedoeld voor de après-ski in het komende wintersportseizoen.