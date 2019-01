Michiel Huisman verder gekelderd op lijst knapste mannen ter wereld

foto'sDe in Amerika wonende en werkende Nederlandse acteur Michiel Huisman (37) is voor het tweede achtereenvolgende jaar verder gezakt op de lijst van knapste mannen ter wereld. Huisman stond in 2106 nog op de eerste plaats in een rangorde van het door miljoenen gevolgde videoplatform TC Candler. Een jaar later moest hij genoegen nemen met positie 17 en nu staat Michiel op een 24ste plaats.