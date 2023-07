Mick Jagger 80 jaar! Welkom op de verjaardag met 16 (klein)kinderen van zijn vijf vrouwen

b&b vol vuur Waarom fluistert ‘magiër’ Walter de hele tijd voordat hij weer 8 energeti­sche seconden knuffelt?

Bij de één is er een heet avondje, bij de ander een knetterende ruzie en bij de volgende eindigt de zoektocht naar liefde hooguit in een warme vriendschap. RTL-programma B&B vol liefde houdt ons deze zomer aan de tv gekluisterd. In de nieuwe rubriek B&B vol vuur blikken we elke week terug én vooruit.