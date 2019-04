'Mick Jagger ondergaat hartoperatie, speelt in zomer weer'

Update Edwin Evers plotseling terug op de radio: ‘Dat smaakt naar meer!’

18:51 Edwin Evers is (even) terug op de radio. De dj is vandaag tot 18.00 uur te horen op Radio Veronica. Evers, die in december afscheid nam van zijn Radio 538-ochtendshow, vervangt Wilfred Genee. Fans van Evers zijn door het dolle heen nu ze weer even kunnen genieten van zijn stem. ‘Wat een fijne verrassing!', klinkt het op sociale media.