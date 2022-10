Mijlpaal voor Flemming: 52 weken non-stop in de Top 40

Dat maakte Domien Verschuuren vandaag bekend aan de 26-jarige zanger in de middagshow bij Qmusic. Op 16 oktober 2021 maakte Flemming Viguurs (26) zijn debuut in de Top 40 met Amsterdam. Sindsdien is hij niet meer vertrokken uit de hitlijst.

Flemming kon het nieuws niet meteen bevatten: ,,Wauw! Dat is een teken om champagne te drinken!” reageerde hij. ,,Het is zo bizar. Het gaat allemaal zo snel. Elke dag gebeurt er iets wat zó vet is. En soms is het moeilijk te beseffen wat er allemaal gebeurt.”

Inmiddels heeft de zanger vier Top 40-hits op zijn naam. Na zijn eerste single Amsterdam volgde al snel Zij wil mij. Op dit moment bezit hij twee plaatsen in de hitlijst, met Automatisch op nummer 28 en Terug bij af met Ronnie Flex op nummer 18.

Flemming is na Davina Michelle de eerste Nederlandse artiest die vanaf zijn debuut een jaar lang onafgebroken in de Top 40 heeft gestaan. Andere artiesten die het ook gelukt is, zij het niet na het debuut, zijn Martin Garrix, Snelle, Armin van Buuren en de Vengaboys.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: