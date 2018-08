Mijn sympathie ligt bij het zwarte schaap Rita Verdonk

Het is een beproefd recept bij talkshows: zet een aantal opponenten bij elkaar aan tafel en laat hen discussiëren over een actuele kwestie. Dan krijg je een levendig debat, de tv-kijker hoort alle meningen langskomen én – niet onbelangrijk – de presentator hoeft zijn of haar handen niet vuil te maken. Waarmee ik bedoel dat hij of zij geen kleur hoeft te bekennen in het gesprek, maar lekker buiten schot blijft.