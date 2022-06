Mildred Nijhove trouwde Anouk en Dominique: ‘Ik heb mijn momentje gepakt’

Met videoHet draaide zaterdagavond om de bruiloft van Anouk en haar Dominique, maar Mildred Nijhove stal óók de show. De enthousiaste trouwambtenaar, die de huwelijksceremonie op het Malieveld leidde, moet nog steeds bijkomen van het bijzondere moment. ,,Dit was next level . Een droom die is uitgekomen”, vertelt ze aan deze site.

Nijhove kan het nog niet helemaal bevatten. Afgelopen zaterdag leidde zij, tijdens een concert van Anouk, het huwelijk van de zangeres en Dominique Schemmekes. De twee beloofden elkaar in het bijzijn van maar liefst 40.000 bezoekers eeuwige trouw. Dat Nijhove, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag, de bruiloft mocht leiden, ‘is een droom die uitkomt’.

,,Het is gewoon niet te bevatten dit. Ik moet terug naar normaal. Er komen straks andere huwelijken aan, die ook belangrijk zijn. Maar dit was next level”, vertelt Nijhove vandaag met een glimlach van oor tot oor in de Live Nieuws Update van deze site. De trouwambtenaar droomde er vroeger zelf van om zangeres te worden, maar een carrière zat er niet in. Dus toen ze werd gevraagd om het huwelijk van Anouk en Dominique te bezegelen, twijfelde ze geen moment. ,,Ik mag niet eens neuriën in huis. Toen kreeg ik deze kans. Nou, geloof me, ik heb m’n momentje gepakt.”

En óf Nijhove het moment aangreep. Vol overgave praatte ze het huwelijk aan elkaar. Haar enthousiasme viel in de smaak bij bezoekers. ,,Ik stap die poort uit, het Malieveld liep leeg, mensen zagen me staan en iedereen sprong er bovenop”, vertelt Nijhove, die vervolgens bestookt werd met vragen of ze selfies wilde maken. ,,Het was gewoon idioot. Ik was toen hysterisch, maar na afloop nóg hysterischer.”

De grote vraag: hoe kwam Anouk eigenlijk bij Nijhove terecht? De trouwambtenaar dacht aanvankelijk dat het kwam doordat ze in het laatste seizoen van Married at first sight te zien was geweest. Niets bleek minder waar. ,,Ze vertelde: ‘ik heb je gegoogeld en ik zag je foto en die sprak me aan’”, aldus Nijhove, die de tortelduifjes vervolgens op haar gemak leerde kennen.

,,Ik heb eerst Anouk alleen gesproken. Daarna Anouk en Dominique samen. En bruidsparen komen altijd bij mij thuis, dus ja, er is voor hen ook geen uitzondering gemaakt. Zij zijn ook gewoon bij mij thuis gekomen. Aan de eettafel, hapje, drankje erbij, elkaar leren kennen, kijken of er een klik is.”

Quote Vaak merk je als trouwambte­naar dat de een iets meer overwicht heeft of meer naar buiten treedt dan de ander. Dat is bij hen totaal niet zo Mildred Nijhove, trouwambtenaar

Nijhove merkte direct op dat Anouk en Dominique een ‘puur stel’ zijn. ,,Ze doen niet voor elkaar onder. Vaak merk je als trouwambtenaar dat de een iets meer overwicht heeft of meer naar buiten treedt dan de ander. Dat is bij hen totaal niet zo. Wat hen kenmerkt is het gemak met elkaar. Ze zijn zo open en warm”, legt ze uit.

Of Nijhove voortaan alleen nog maar bekende Nederlands trouwt? ,,Nee joh, ik zie wel wat er op m’n pad komt. Ik werk ook nog voor de gemeente Leiderdorp, dus dat werk gaat ook gewoon door. Maar wat wel heel leuk is, is dat ik al drie aanvragen rechtstreeks vanaf het veld heb gekregen”, besluit Nijhove trots.

Volledig scherm Trouwambtenaar Mildred Nijhove vertelt over het huwelijk van Anouk en Dominique. © AD

