Miley Cyrus gaat totaal over de top voor Pasen met sexy bunnyshoot

Miley liet zich in een vakkundig ingerichte studio vastleggen door Vijat Mohindra, die bekend staat om zijn samenwerking met vele celebrities. Tot genoegen van haar fans deelt de Wrecking Ball-zangeres het resultaat van de shoot, waarbij ze zelf optrad als stylist, via Instagram. Miley knuffelt een levensgroot pluchen konijn, wordt op haar billen geslagen door een figurant in een konijnenpak en staart in de verte in een narcissenveldje. Een foto waarop ze volop lacht en een witte kat op haar schoot aait, kan rekenen op ruim 2,6 miljoen likes.